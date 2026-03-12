المرشد الجديد مجتبى خامنئي يصدر أول رسائله خلال دقائق

أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، بنشر الرسالة الأولى من المرشد الجديد مجتبى خامنئي، في غضون دقائق قليلة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، إن الرسالة التي وصفتها بـ«الاستراتيجية»، تتضمن 7 عناصر مهمة.

وأشارت إلى أن «الرسالة تتضمن رسائل متعلقة بالمرشد السابق علي خامنئي، ودور وواجبات الشعب والقوات المسلحة والهيئات التنفيذية وجبهة المقاومة، فضلاً عن دول المنطقة ومواجهة الأعداء».

وتأتي الرسالة، بعد أنباء متداولة عبر وسائل الإعلام الغربية، بشأن تعرض مجتبى خامنئي، للإصابة خلال أول أيام الحرب.

وأفاد مصدر مطلع لشبكة «سي إن إن» بأن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، أُصيب بكسر في القدم وبجروح طفيفة أخرى خلال اليوم الأول من الحرب.

وبحسب المصدر، فإن خامنئي، البالغ من العمر 56 عاما، تعرّض أيضا لكدمة حول عينه اليسرى، إضافة إلى جروح سطحية طفيفة في الوجه.

وفي السياق ذاته، قال السفير الإيراني لدى قبرص علي رضا سالاريان لصحيفة «جارديان»، الأربعاء، إن مجتبى خامنئي أُصيب في الغارة الجوية نفسها التي أسفرت عن مقتل والده، علي خامنئي، إلى جانب 5 آخرين من أفراد العائلة.

من جهته، قال يوسف بزشكيان، نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تصريحات أوردتها وكالة «إيسنا» الإيرانية شبه الرسمية، إنه سمع بأن خامنئي أُصيب، لكنه أكد أن المرشد الجديد «بخير ولا توجد أي مخاوف».