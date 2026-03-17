متحدث عسكري: ينتقد استهداف أبطال العراق في مقار تابعة للحشد الشعبي

صرح صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية مساء اليوم الإثنين أن 8 من قوات الحشد الشعبي قتلوا وأصيب 7 أخرين في إعتداء غادر وجبان استهداف أبطال العراق في مقر ً تابع للحشد الشعبي ومقار أخرى بالقرب منها

في قضاء القائم بمحافظة الأنبار/500 كم أقصى غربي العراق.

وجدد النعمان رفض العراق" القاطع والمطلق لاستباحة الدماء الطاهرة، أو أي محاولة لاستهداف أبناء القوات الأمنية الشجاعة في الحشد الشعبي، فهذه الدماء التي روت أرض العراق دفاعاً عن كرامته ليست رخيصة، ولن تكون يوماً محل تهاون" .

وقال "إن استهداف قوة نظامية رسمية تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وقدمت أعظم التضحيات في سبيل تحرير الأرض، هو اعتداء سافر على سيادة الدولة واستمرار لمسلسل الغدر ضد القوى الوطنية التي كانت وما زالت الصخرة التي تحطمت عليها مشاريع الإرهاب والتقسيم" .

وأضاف" إن هذه الجرائم البشعة لن تزيد أبطالنا إلا إصراراً على مواصلة درب العطاء، ولن تثني الحشد الشعبي عن القيام بدوره التاريخي في الدفاع عن العراق وشعبه".(د ب

كانت هيئة الحشد الشعبي العراقية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين عن مقتل 6 من عناصر الحشد الشعبي وإصابة 4 اخرين في قصف إستهدف موقعًا أمنيًا رسميًا تابعًا لهيئة الحشد الشعبي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار/500كم أقصي غربي العراق.

وذكر بيان للهيئة "أن سيطرة الشهيد حيدر في قضاء القائم بمحافظة الأنبار تعرضت إلى قصف "صهيوني غادر استهدف موقعًا أمنيًا رسميًا تابعًا لهيئة الحشد الشعبي أسفر الاعتداء عن استشهاد ستة من المجاهدين وإصابة أربعة آخرين، في حصيلة أولية، أثناء أدائهم واجبهم في حماية الأرض والسيادة".

وأوضح لقد تعرّض الشهداء والجرحى لهذا الاعتداء الآثم أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي، في إطار اعتداءات متكررة استهدفت قواتنا الأمنية البطلة خلال الأيام الماضية.

وأكدت هيئة الحشد الشعبي أن هذه الاعتداءات لن تزيدنا إلا ثباتًا وإصرارًا على أداء واجبنا في الدفاع عن العراق وصون سيادته.

كانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت اليوم الاثنين أن أربعة من عناصر الحشد العشائري والحشد الشعبي قتلوا وأصيب عشرة أخرين في قصف أمريكي إستهدف مقرا للحشد العشائري والشعبي في إحدى قرى قضاء القائم بمحافظة الانبار /500كم أقصى غربي العراق.

وذكرت وسائل الإعلام أن قرية سعدة في قضاء القائم تعرضت لعدوان أمريكي بخمس صواريخ إستهدف مقرا للحشد العشائري والشعبي في محافظة الأنبار أقصى غربي العراق أوقع 4 قتلى و10 مصابين.

وتتعرض مقار وألوية الحشد الشعبي على الحدود العراقية - السورية إلى قصف بشكل شبه يومي أوقع العشرات بين قتيل وجريح منذ إندلاع الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في الـ 28فبراير/شباط الماضي في المنطقة.

وردا على ذلك ،أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق (وهى مظلة لجماعات عراقية مسلحة موالية لإيران) عن شن هجمات على أهداف أمريكية في العراق.