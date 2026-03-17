أبوظبي: السيطرة على حريق حقل شاه للغاز وتعليق العمليات لتقييم الوضع

أعلنت السلطات الإماراتية أن الجهات المعنية تمكنت من احتواء حريق حقل شاه للغاز بأبوظبي دون تسجيل إصابات، مشيرة إلى تعليق العمليات بالحقل لحين تقييم الوصع.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إن الجهات المعنية في أبوظبي استجابت للحريق الذي اندلع في محطة حقل شاه للغاز إثر هجوم بطائرة مسيرة، وتمكنت الفرق المختصة من احتواء الحريق والسيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات.

وأضاف في بيان الاثنين: تم تعليق العمليات إلى حين الانتهاء من تقييم الوضع.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية، تقول طهران إنها تستهدف من خلالها قواعد أمريكية في المنطقة رداً على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها المستمرة منذ ذلك اليوم.

غير أن هذه الهجمات ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.