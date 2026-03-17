تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026.

- جاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

تتراوح أسعار الطماطم بين 15 إلى 25 جنيهًا.

تباع البطاطس بين قيمتي 6 إلى 12 جنيهًا.

وتختلف أسعار البصل الأبيض من 5 إلى 11 جنيها.

تتراوح أسعار الكوسة بين 10 إلى 14 جنيهًا.

ويباع الجزر بأسعار تختلف بين 8 لـ12 جنيها.

أما الفاصوليا الخضراء فتراوحت أسعارها بين 20 إلى 40 جنيهًا.

وسجلت أسعار الباذنجان بين 14 إلى 22 جنيهًا.

أما أسعار الفلفل الرومي فتنوعت بين 23 إلى 27 جنيهًا.

واختفلت أسعار الفلفل الحامي بين 24 إلى 30 جنيهًا.

أما أسعار الملوخية فجاءت بين 52 إلى 35 جنيها.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 12 إلى 16 جنيهًا.

- جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

البرتقال البلدي من 8 إلى 10 جنيهًا.

أسعار اليوسفى من 4 إلى 14 جنيها.

أسعار الليمون البلدي من 17 إلى 27 جنيهًا.

أسعار الجوافة من 15 إلى 21 جنيهًا.

أسعار الفرولة من 13 إلى 17 جنيهًا.



