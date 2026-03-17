البيت الفني للمسرح يعيد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي في عيد الفطر

أعلن البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، عن عودة العرض المسرحي الكوميدي «ابن الأصول» على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد، وذلك أعتبارا من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث يرفع الستار يوميا في الثامنة والنصف مساءً.

المسرحية من أنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، وهي تأليف وإخراج مراد منير، وبطولة ميرنا وليد، مصطفى شوقي، محمود عامر، حسان العربي، ليلى مراد، يوسف مراد، حامد سعيد، رشا فؤاد، عبير مكاوي، نور العزيز، ومحمود عوض.

صمم ديكور العرض الفنان حمدي عطية، والإستعراضات ضياء شفيق، والإضاءة محمود الحسيني، والملابس نورهان طرابية، والأشعار أحمد الشريف، والموسيقي أحمد الناصر، والمكياج أدهم عفيفي، وهيئة الاخراج محمود جدو وتامر بدير، والمخرج المنفذ مجدي عبيد.



