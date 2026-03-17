واشنطن بوست: النظام الإيراني أصبح أكثر تشددا ورسوخا بعد استهدافه

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الاستخبارات الأمريكية ترى بأن النظام الإيراني تحول إلى بنية أكثر تشددا ورسوخا رغم الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المستمرة منذ نهاية فبراير الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن الحرب على إيران لم تُحدث أي تصدعات أو تغييرات واضحة ببنية السلطة في طهران.

وأشارت التقارير إلى أن الحرب على إيران - رغم إضعافها عسكريا - لم تُفضِ إلى تفكك داخلي، بل أدت إلى ترسيخ السلطة تحت سيطرة الحرس الثوري، ما يمهد الطريق لنموذج حكم أكثر صرامة ورسوخا.

ولفتت إلى أن ضغط إيران على الممرات المائية الاستراتيجية يؤثر على أسواق النفط العالمية، وأن طهران تستخدم الطائرات المسيّرة ومخزوناً محدوداً من الصواريخ للسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.