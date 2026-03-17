صحة غزة تحذر من خطر توقف العديد الأقسام الحيوية في المستشفيات كالعناية المركزة والحضانات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال الزيوت وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتشغيل المولدات الكهربائية.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، أن استمرار عدم السماح بدخول الزيوت وقطع الغيار يُعد «أخطر أشكال الضغط» على المنظومة الصحية المستنزفة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الاحتياج الشهري من الزيوت يصل 2500 لتر، لضمان توفير عمل المولدات وبالتالي استمرار تقديم الرعاية الصحية.

وذكرت أن ما تبقى من مولدات كهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية تعمل منذ أكثر من عامين وهي «مولدات متهالكة وتتعرض لأعطال مُتكررة».

ولفتت إلى أن «العديد الأقسام الحيوية في المستشفيات كالعناية المركزة والأقسام الجراحية والحضانات والطوارئ وأقسام غسيل الكلى وخدمات التصوير الطبي التشخيصية يتهددها خطر التوقف عن العمل، مع تزايد تعقيدات أزمة نقص الزيوت وقطع الغيار».

وأوضحت أن «الفرق الهندسية والفنية في وزارة الصحة تعمل وفق إمكانيات مستنزفة ومحدودة لتشغيل المولدات الكهربائية».

وجددت الوزارة المناشدة العاجلة والفورية إلى الجهات المعنية كافة، التدخل والضغط على الاحتلال لإدخال الزيوت وقطع الغيار اللازمة.