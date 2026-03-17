 تضرر 12 ألف مبنى في طهران جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 مارس 2026 11:42 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

تضرر 12 ألف مبنى في طهران جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية

أنقرة / الأناضول
نشر في: الثلاثاء 17 مارس 2026 - 11:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مارس 2026 - 11:08 ص

أعلن محافظ طهران محمد صادق معتمديان، تضرر 12 ألف مبنى في العاصمة الإيرانية منذ بدء الغارات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير المنصرم.

وأضاف معتمديان في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن هذه المباني تعرضت لأضرار بشكل كلي أو جزئي.

ودعا المحافظ الإيرانيين أصحاب المباني المتضررة لمراجعة البلدية للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل يوميا.

كما تستهدف إيران ما تصفها بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك