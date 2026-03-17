تضرر 12 ألف مبنى في طهران جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية

أعلن محافظ طهران محمد صادق معتمديان، تضرر 12 ألف مبنى في العاصمة الإيرانية منذ بدء الغارات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير المنصرم.

وأضاف معتمديان في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن هذه المباني تعرضت لأضرار بشكل كلي أو جزئي.

ودعا المحافظ الإيرانيين أصحاب المباني المتضررة لمراجعة البلدية للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل يوميا.

كما تستهدف إيران ما تصفها بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.