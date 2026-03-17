استقالة مدير مركز مكافحة الإرهاب في أمريكا على خلفية الحرب في إيران

أعلن مدير مركز مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة جوي كينت، استقالته في منصبه، قائلا إنه لا يستطيع دعم الحرب التي تخوضها إدارة الرئيس دونالد ترامب في إيران "بضمير مستريح".

وقال كينت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن إيران "لا تشكل خطرا وشيكا على بلادنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب بسبب ضغوط من إسرائيل، واللوبي القوي الخاص بها في أمريكا".

وبحكم منصبه كرئيس للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، كان كينت يرأس وكالة مكلفة بتحليل ورصد المخاطر الإرهابية.

وقبل الانضمام لإدارة الرئيس ترامب، خاض كينت، حملتين انتخابيتين للحصول على عضوية الكونجرس عن ولاية واشنطن، دون أن تكلل جهوده بالنجاح، كما خدم في الجيش الأمريكي قبل أن ينضم إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.أي.إيه).

وقال كينت، في خطاب الاستقالة، إن قراره يعود إلى المنطق وراء الضربات على إيران، أو ما وصفه بغياب المنطق.

ومن جانبه، قال الرئيس ترامب، للصحفيين في المكتب البيضاوي اليوم، إنه كان دائما يعتقد أن كينت "ضعيفا فيما يتعلق بالأمن"، وأنه إذا كان شخص ما في الإدارة الأمريكية لا يعتقد أن إيران تمثل تهديدا، "فإننا لا نريد هؤلاء الأشخاص".

وأضاف: "إنهم ليسوا أشخاصا أذكياء ولا يتحلون بالفطنة، فإيران خطر جسيم".