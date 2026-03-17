مستشار رئيس الإمارات: قد ننضم إلى جهود دولية لضمان سلامة وأمن مضيق هرمز

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن بلاده قد تنضم إلى جهود دولية تقودها الولايات المتحدة لضمان سلامة وأمن مضيق هرمز.

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية عبر الإنترنت نظمها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أوضح قرقاش أن الإمارات لا تُجري حاليا أي محادثات مع إيران، بحسب وكالة رويترز.

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى ضمانات من إيران بشأن برنامجيها النووي والصاروخي بما يضمن عدم تحولها إلى تهديد للمنطقة.

وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة عبر مضيق هرمز.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

والخميس الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن استراتيجية إبقاء مضيق هرمز ـ الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا ـ مغلقا ستستمر خلال الأيام المقبلة، وفق ما قال إنه توجيهات من المرشد الجديد مجتبى خامنئي، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران منذ 28 فبراير الماضي.