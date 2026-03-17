تستعد البيوت المصرية خلال هذه الأيام في تجهيزات عيد الفطر المبارك، مع اقتراب شهر رمضان على الانتهاء، ومن أبرز تلك التجهيزات إعداد كحك العيد والبسكويت والبتيفور وغيرها من النواعم، والتي تعتبر من الطقوس المتوارثة التي تضيف لمستها الخاصة من بهجة للعيد في كل بيت مصري.

وفي تصريحات خاصة لـ"الشروق" تحدثت الشيف هدير صلاح عن أهم الأسرار التي تضمن نجاح الكحك، والأخطاء الشائعة أثناء تحضيره، إضافة إلى أفضل الطرق للحفاظ على النواعم طازجة طوال أيام العيد، ولأطول فترة ممكنة.

أسرار لنجاح كحك العيد

تقول الشيف هدير إن كحك العيد يمكن تحضيره بأكثر من طريقة، حيث يوجد ما يعرف بـ"الكحك على البارد"، وآخر "على الساخن"، إلى جانب الطريقة الوسط بينهما، والتي تعتبر من أفضل الطرق للحصول على نتيجة مثالية.

وتؤكد أن السر الأساسي لنجاح الكحك يكمن في مرحلة "التبسيس"، بمعنى خلط أو تشريب الدقيق بالسمنة جيدا حتى تتشرب كل ذرة دقيق السمنة بشكل كامل، موضحة أن هذه الخطوة هي التي تمنح الكحك قوامه الناعم ومذاقه المميز، كذلك يلعب نوع السمنة دورا كبيرا في جودة الكحك وطعمه، مشيرة إلى أن استخدام السمنة البلدي الجيدة يجعل النتيجة أفضل بكثير.

بالإضافة إلى أن الاعتدال في القوام مهم جدا، فالكحك شديد الخشونة أو شديد النعومة لا يكون بنفس الجودة، ولن يعطي النتيجة المرغوبة.

مجموعة أخطاء شائعة أثناء إعداد الكحك

كما تشير هدير إلى مجموعة من الأخطاء الشائعة التي تقع فيها ربات البيوت أثناء تحضير الكحك، منها أن الكحك المحشو بالعجوة أو الملبن أو المكسرات يحتاج إلى درجة حرارة فرن مرتفعة نسبيا، تتراوح بين 190 و200 درجة مئوية، موضحة أن بعض السيدات يقمن بخفض الحرارة من أجل ضمان التسوية الجيدة للعجين، لكن على العكس، فذلك ما يؤدي في النهاية إلى خروج الحشوة جافة أو قاسية.

وتضيف أن الكحك المحشو يختلف عن الكحك السادة في التسوية، حيث يتكون الكحك السادة في الأساس من العجين فقط، لذلك يحتاج إلى درجة حرارة أقل ووقت أطول في التسوية، لافتة إلى أن درجة حرارة نحو 150 درجة تكون مناسبة له.

وتتابع أنه بعد أن يأخذ لونا خفيفا من الأسفل، يمكن تشغيل الشواية لفترة قصيرة جدا لتسوية الوجه، مؤكدة أن الكحك المثالي يجب أن يكون لونه ذهبيا فاتحا وليس داكنا، وتنصح بضرورة متابعة الشواية جيدا وعدم تقريب صينية الكحك منها حتى لا يحترق الوجه، لأن احتراقه قد يؤدي إلى مرارة في الطعم.

وتوضح أيضا أنه من الأفضل خبز الكحك والنواعم في صواني الألومنيوم بدلا من التيفال كما يفعل البعض، لأن التيفال قد يجعل الكحك يتحمر سريعا من الخارج قبل أن ينضج من الداخل، وبالتالي تتأثر التسوية.

كيفية الحفاظ على الكحك والبسكويت طازجا؟

وتشدد الشيف هدير على أهمية منع دخول الهواء إلى الأوعية التي يتم تخزين النواعم فيها، وذلك من أجل الحفاظ على الكحك والبسكويت والبتيفور وغيرها طازجا خلال أيام العيد، ولفترة طويلة، مشيرة إلى إمكانية استخدام علب بلاستيكية محكمة الغلق، ووضع أكياس بلاستيكية كبيرة مخصصة لها قبل وضع الأطعمة داخلها لضمان عزلها جيدا عن الهواء.

كما تنصح بتخزين كل نوع من النواعم بشكل منفصل، وعدم وضع الكحك مع البسكويت أو البتيفور في نفس الوعاء، ويفضل تخزين الكحك دون سكر بودرة، وإضافة السكر فقط عند التقديم للحفاظ على جودته لفترة أطول.

وتختتم حديثها بالإشارة إلى أنه يمكن حفظ البتيفور أو السابليه في الثلاجة إذا كان الطقس حارا، أما في الأجواء الباردة فيكفي حفظه في علب محكمة الغلق، مع الحرص على أخذ الكمية المطلوبة فقط وإغلاق العلبة بعدها جيدا للحفاظ على طراوته وجودته حتى آخر قطعة.