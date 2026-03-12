الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع أمريكية في الإمارات والعراق والكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، استهداف مواقع قال إنها تابعة للقوات الأمريكية في كل من الإمارات والعراق والكويت، في تصعيد جديد للتوتر في المنطقة.

وقال الحرس الثوري، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي "سباه نيوز"، إنه تم استهداف مكان تجمّع للقوات الأمريكية في شارع الشيخ زايد بدبي، إضافة إلى موقع للقوات الأمريكية في مطار أحمد الجابر بالكويت، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأشار البيان إلى استهداف مقر إقامة مشاة البحرية الأمريكية في قاعدة الظفرة بالإمارات، إلى جانب قواعد أمريكية متحركة في العراق.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية جراء سقوط طائرة مسيّرة وصفتها بـ"المعادية" على مبنى سكني في منطقة جنوب البلاد، فيما أعلن الدفاع المدني الكويتي السيطرة على حريق اندلع في الموقع.

كما أفادت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت بتعرض مطار الكويت الدولي لهجوم بعدة طائرات مسيّرة، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية، بينما أعلنت وزارة الكهرباء خروج 6 خطوط نقل عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن التصدي للطائرات المسيّرة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، موضحة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة ناتجة عن عمليات اعتراض للصواريخ والطائرات بدون طيار.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن حادثًا وقع في شارع الشيخ زايد نتيجة سقوط حطام ناتج عن عملية اعتراض جوي.

كما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة حاويات بمقذوف مجهول على بعد نحو 35 ميلًا بحريًا شمالي جبل علي في الإمارات، ما تسبب في اندلاع حريق محدود دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

وفي إقليم كردستان العراق، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو إن المدينة تعرضت لـ17 هجومًا بطائرات مسيّرة خلال الليلة الماضية دون تسجيل قتلى، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية سقوط صاروخ قرب قاعدتها العسكرية في أربيل دون وقوع إصابات.