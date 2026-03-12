سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت وزارة الداخلية القبض على متهم بالتعدي بالسب ومحاولة ضرب أحد المواطنين لقيامه بتدخين السجائر في نهار رمضان.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى صوره أحد الأشخاص حال تعدى آخر عليه بالسب ومحاولة التعدى عليه بالضرب، اعتراضاً على قيام مصور الفيديو بالتدخين بنهار شهر رمضان حال تواجدهما بمنطقة العباسية بالقاهرة.

وبفحص الواقعة تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على نشر الفيديو وهو مقيم بمحافظة شمال سيناء، وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ 8 مارس الجارى وخلال تدخينه السجائر قام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالسب والشتم بألفاظ خارجة ومحاولة التعدى عليه بالضرب.

حدد الأمن مكان مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته اعترف بارتكاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.