جيش الاحتلال: حزب الله أطلق أكبر دفعة صاروخية منذ بداية الحرب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن حزب الله أطلق، ليل الأربعاء، نحو 200 صاروخ في "أكبر دفعة" يطلقها نحو إسرائيل منذ بداية الحرب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نداف شوشاني، في مؤتمر صحفي: "خلال الليلة الماضية، شن حزب الله بالتنسيق مع إيران هجوما أطلقت خلاله صواريخ وطائرات بدون طيار على المدن والمجتمعات في جميع أنحاء إسرائيل، تقريبا نحو 200 صاروخ وحوالى 20 طائرة بدون طيار، إضافة إلى الصواريخ البالستية التي كانت تطلق من إيران بالتزامن"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف شوشاني: "كانت تلك أكبر دفعة يطلقها حزب الله منذ بدء الحرب"، مشيرا إلى أنه "كان لدينا دفاع جوي جيد واستجابة سريعة، مما أدى إلى وقوع إصابات معدودة، فقط ضربة أو اثنتان أو ثلاث مباشرة... وبعض المدنيين أصيبوا بجروح طفيفة".

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إنه أوعز للجيش الاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان، مهددا بالسيطرة على "أراض" في حال لم تتوقف صواريخ حزب الله.