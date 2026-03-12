النيابة العسكرية الإسرائيلية تلغي لائحة اتهام ضد 5 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألغت النيابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد 5 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني بسجن «سديه تيمان».

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، زعم متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان «القرار اتُخذ بعد دراسة جميع الاعتبارات والأدلة والظروف ذات الصلة».

وفي فبراير 2025، قُدمت لائحة اتهام ضد 5 جنود احتياط بينهم ضابطان بتهمة الاعتداء وتعذيب معتقل فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، وهو المعسكر الذي أكدت شهادات أنه شهد تنكيلا واسعا بالأسرى.

ووفقا للائحة الاتهام، مارس الجنود عنفا شديدا بحق المعتقل الفلسطيني شمل طعنا بأداة حادة في أماكن حساسة.

وأضافت أن الجنود المتهمين تسببوا للمعتقل الفلسطيني بكسور في الأضلاع وثقب في الرئة وتمزق داخلي في المستقيم وفقا للائحة الاتهام المقدمة ضدهم.

وكان آخر ظهور للجنود في مؤتمر صحفي، شهر نوفمبر الماضي مع محاميهم، حيث ظهروا وهم يرتدون الأقنعة خشية الكشف عن هوياتهم وملاحقتهم أمام المحاكم الدولية.

وزعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حينها، أن «حادثة معتقل سدي تيمان قد تكون أخطر هجوم إعلامي تتعرض له إسرائيل منذ قيامها».