إصابة 5 أشخاص إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في المنيا أثناء تحضير كحك العيد

أصيب 5 أشخاص إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، خلال تحضيرهم كحك العيد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل قرية قلبا التابعة إداريًا لمركز ملوي.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات إصابة 5 أشخاص من بينهم طالبة تُدعى بسملة مصطفى محمود، 17 سنة، ونادية عارف إبراهيم، 57 سنة، إثر الانفجار أثناء تحضيرهم كحك العيد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.