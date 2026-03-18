مصرع سائق موتوسيكل في تصادم مع حنطور بالعدوة شمال المنيا

لقى سائق دراجة بخارية مصرعه في حادث تصادم بين موتوسيكل وحنطور حصان، بالقرب من قرية بأن العلم في مركز العدوة شمال محافظة المنيا.

كان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العقيد بلال الجنايني، رئيس فرع البحث لشمال المحافظة، يفيد بوقوع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص مصرع محمد ياسر سعد، 16 سنة، الذي كان يستقل الموتوسيكل، نتيجة السرعة الزائدة أثناء اصطدامه بالحنطور. تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما انتدبت النيابة العامة الدكتور خلف رياض، مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، حيث أشار تقريره إلى أن سبب الوفاة كان: كسر بالفك السفلي، جرح قطعي بالدقن، نزيف داخلي بالبطن، وكسر بعظام الوجه، مع عدم وجود أي شبهه جنائية في الوفاة.