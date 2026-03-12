مجتبى خامنئي: علمت بانتخابي مرشدا أعلى من التلفزيون

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إنه علم بانتخابه من قبل أعضاء مجلس خبراء القيادة عبر شاشة التلفزيون الإيراني.

وأضاف خلال بيان، اليوم الخميس، أن «خلافته للمرشدين السابقين روح الله الخميني، ووالده علي خامنئي، تلقي عليه بمسئولية كبيرة».

ودعا الشعب الإيراني إلى الوحدة، قائلًا إن «بصيرة الشعب الإيراني وفطنته خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى شجاعته وحضوره، أثاروا إعجاب الأصدقاء وحيرة الأعداء».

وشدد على أهمية «الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز كأداة للضغط على العدو»، مضيفًا: «أجرينا دراسات لفتح جبهات أخرى يفتقر العدو فيها إلى الخبرة، وسيكون عرضةً للخطر الشديد، وسيتم تفعيلها إذا استمر الوضع الحربي، وذلك بناءً على مراعاة المصالح»، بحسب ما جاء في البيان.

وتوجه بالشكر إلى جبهات المقاومة في اليمن والعراق ولبنان، لافتًا إلى أن «تضامن مكونات جبهة المقاومة سيُسهّل الطريق للقضاء على الفتنة الصهيونية»، بحسب تعبيره.

ووجه حديثه للشعب الإيراني: «أؤكد للجميع أننا لن نتردد في الثأر لدماء شهدائكم، لقد تحقق قدر محدود من الثأر لدماء الشهداء حتى الآن، ولكن إلى حين تحقيق ذلك بالكامل، ستظل هذه القضية في صدارة أولوياتنا».

وأكمل: «سنطالب العدو بالتعويض، وإذا رفض، فسنصادر من ممتلكاته ما نراه مناسبًا، وإذا تعذر ذلك، فسندمر ما يعادل ذلك من ممتلكاته».