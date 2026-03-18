مصدر أمني: صور مفبركة وراء شائعات التعذيب في الشرقية

نفى مصدر أمني جملة وتفصيلاً صحة ما تم تداوله عبر عدة صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء قسم شرطة بمحافظة الشرقية اعتراضًا على تعرضهم للتعذيب، فضلاً عن نشر صور مفبركة للإيحاء بتزايد أعداد النزلاء بالقسم وتردي أوضاعهم المعيشية.

وأكد المصدر أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتأتي في إطار دأب جماعة الإخوان الإرهابية على اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات، في محاولة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يدركه الرأي العام.

وأضاف أن الجهات المختصة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي تلك المزاعم.