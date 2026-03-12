أبو الغيط يرحب باعتماد الدستور الصومالي ودخوله حيز النفاذ

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية باعتماد البرلمان الصومالي للدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية، ودخوله حيز التنفيذ، معتبراً أنها خطوة تاريخية مهمة في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية وترسيخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمه المختلفة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أكد على أن اعتماد الدستور الصومالي يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد.

كما أكد أن جامعة الدول العربية تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في كافة المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والإستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والإزدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والإستقرار في المنطقة.