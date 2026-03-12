افتتاح عروض مسرحية صفحة 45 في ثاني أيام العيد بالإسكندرية

يستعد البيت الفني للمسرح، لافتتاح عروض مسرحية «صفحة 45» بالإسكندرية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ضمن فعاليات مبادرة «100 ليلة عرض» التي أطلقها قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة.

ويستمر عرض المسرحية لمدة 10 أيام متتالية على خشبة مسرح ليسيه الحرية في منطقة الشاطبي، إذ يُرفع الستار في الثامنة والنصف مساءً.

المسرحية من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، وتأليف أحمد عبد الرازق، وإخراج معتز البنا.

ويشارك في البطولة كل من الفنانين: حبيبة النجار، وأحمد جابر، ومحمد سعيد، وأحمد عاطف، ومحمود دنيا، وأحمد صدام، وعبد الرحمن عيد، وحبيبة عطا، وسامية ألطاف، وجون جابر، ومازن محمد، ويوسف خالد، وصمم الديكور والملابس بواسطة وليد جابر، والإضاءة بواسطة جاسر الفرن.

وقال المخرج محمد مرسي، مدير فرقة مسرح الإسكندرية، إن عرض «صفحة 45» يعد رابع عروض مبادرة «100 ليلة عرض»، التي تهدف إلى تنشيط الحركة المسرحية وتقديم عروض فنية متنوعة للجمهور.