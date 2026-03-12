مصطفى كامل: استقرار الحالة الصحية للفنان هاني شاكر وسفره إلى فرنسا لاستكمال الفحوصات

يتابع مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل باهتمام بالغ الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، أحد أهم رموز الغناء في مصر والعالم العربي، والذي يحظى بمحبة وتقدير كبيرين من جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

ويؤكد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أن الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر مستقرة بفضل الله، وقد شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية نتيجة الرعاية الطبية التي يتلقاها والمتابعة الدقيقة من الأطباء المختصين.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية في بيان صحفي أن الفنان هاني شاكر من المقرر أن يتوجه خلال الساعات المقبلة إلى فرنسا لاستكمال بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية، وذلك وفقًا لتوصيات الفريق الطبي المعالج.

كما أعرب مصطفى كامل عن خالص تقديره وامتنانه لكل من تواصل وحرص على الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان الكبير، سواء من الزملاء الفنانين أو من جمهور ومحبي هاني شاكر في مصر والعالم العربي، مؤكدًا أن هذه المحبة الكبيرة تعكس المكانة الرفيعة التي يحتلها في قلوب الجميع.

وتدعو نقابة المهن الموسيقية الله عز وجل أن يتم على الفنان الكبير هاني شاكر نعمة الصحة والعافية، وأن يعود قريبًا إلى أسرته وجمهوره ومحبيه وهو في أفضل حال.