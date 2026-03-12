 ممدوح عباس: لماذا لم يسدد سيف الجزيري ركلة الجزاء أمام إنبي؟ - بوابة الشروق
الخميس 12 مارس 2026
ممدوح عباس: لماذا لم يسدد سيف الجزيري ركلة الجزاء أمام إنبي؟

محمد ثابت
نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 4:49 م | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 4:51 م

وجّه ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، انتقادات حادة للاعبي الفريق عقب الخسارة أمام إنبي في الدوري الممتاز، متسائلًا عن أسباب عدم تولي التونسي سيف الجزيري تنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها الفريق في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن ما حدث في اللقاء يعكس فارقًا واضحًا بين الثقة بالنفس واحترام المنافس من جهة، والغرور الذي قد يكلف الفريق الكثير من جهة أخرى.

وقال:«هناك فارق كبير بين الثقة في النفس واحترام الخصم وآفة الغرور القاتل، وهذا ما حدث نصًا في مباراة الأمس».

وأضاف متعجبًا من الفرص الضائعة خلال اللقاء:«لا أفهم كيف ضاعت أربع فرص محققة للتسجيل، بخلاف ركلة الجزاء المهدرة، ولماذا لم تُترك ركلة الجزاء لسيف الجزيري؟».

وتأتي تصريحات عباس عقب خسارة الزمالك أمام إنبي، في مباراة شهدت إهدار عدة فرص محققة للتسجيل، كان أبرزها ركلة الجزاء في الدقائق الأخيرة، ما أثار حالة من الجدل بين جماهير القلعة البيضاء.


