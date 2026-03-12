في رسالة ثقة واضحة بقدرة مصر على التنظيم واستضافة كبرى الأحداث الرياضية، أكدت الدول المشاركة حضورها رغم الظروف الحالية التي يشهدها العالم، لتحتضن القاهرة بطولتين دوليتين للرماية في توقيت واحد، هما البطولة الإفريقية للرماية بالخرطوش لألعاب الأطباق المروحية، وبطولة الرماية الكومباك سبورتنج، والمقرر إقامتهما على ميادين نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ويمثل تنظيم بطولتين دوليتين بالتزامن حدثًا رياضيًا استثنائيًا يعكس المكانة التي باتت تحظى بها مصر على خريطة الرماية العالمية، في ظل الثقة المتزايدة من الاتحادات والوفود الدولية في قدراتها التنظيمية وبنيتها الرياضية المتطورة، إلى جانب ما تنعم به من أمن واستقرار، ما جعلها وجهة مفضلة لاستضافة البطولات القارية والدولية.

250 رامياً من 11 دولة… القاهرة نقطة الالتقاء

تشهد البطولتان مشاركة 250 رامياً من نخبة أبطال اللعبة يمثلون 11 دولة هي:

إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، ليبيا، لاتفيا، جنوب أفريقيا، إضافة إلى مصر الدولة المضيفة.

ومن المقرر أن تبدأ الوفود في الوصول اعتبارًا من 21 مارس، حيث لا تقتصر المشاركة على المنافسات الرياضية فقط، بل تمتد لتشمل جولات سياحية وزيارات لأهم المعالم التاريخية، بما يعزز مفهوم السياحة الرياضية ويسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة الإشغال الفندقي.

برنامج حافل بالمنافسات

أولاً: البطولة الإفريقية للرماية على الأطباق المروحية بالخرطوش

الثلاثاء 24 مارس: التدريبات الرسمية

الأربعاء 25 مارس: بطولة الرئيس

الخميس 26 والجمعة 27 مارس: بطولة الجائزة الكبرى

السبت 28 والأحد 29 مارس: البطولة الإفريقية

الاثنين 30 والثلاثاء 31 مارس: راحة وسفر بعض الوفود

ثانياً: بطولة الرماية الكومباك سبورتنج

الأربعاء 1 والخميس 2 أبريل: التدريبات الرسمية

الجمعة 3 والسبت 4 أبريل: بطولة الكومباك على 100 طبق

الأحد 5 والاثنين 6 أبريل: سفر الوفود

نادي الصيد: جاهزون لاستقبال العالم

ومن جانبه، أكد عبد الله غراب، رئيس نادي الصيد المصري، أن النادي على أتم الاستعداد لاستضافة البطولتين، مشيراً إلى أن ميادين الرماية بالنادي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير الدولية لاستقبال الرماة والوفود المشاركة.

وأوضح أن إصرار الدول على تأكيد حضورها رغم الظروف الحالية يعكس حجم الثقة في مصر وقدرتها على تنظيم البطولات الكبرى، مؤكداً أن البطولتين ستقامان في موعدهما المحدد وفق البرنامج المعلن، مع توفير جميع الإمكانات الفنية والتنظيمية لضمان خروج الحدث بالشكل الذي يليق باسم مصر.

الاتحاد المصري للرماية: رسالة ثقة من العالم

وأكد الاتحاد المصري للرماية، برئاسة حازم حسني، أن استضافة بطولتين دوليتين في توقيت واحد تمثل رسالة قوية تعكس ثقة المجتمع الرياضي الدولي في مصر وقدراتها التنظيمية.

وأشار الاتحاد إلى أن مشاركة هذا العدد من الدول من قارات مختلفة يعكس المكانة التي وصلت إليها مصر في رياضة الرماية، مؤكداً أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ورفع المستوى الفني للرماة، إلى جانب تعزيز دور الرياضة في مد جسور التواصل بين الشعوب.

كما توجه رئيس الاتحاد المصري للرماية حازم حسني بخالص الشكر والتقدير إلى البنك الأهلي المصري، الراعي الرئيسي للاتحاد، على دعمه المتواصل لرياضة الرماية، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس الدور الوطني للمؤسسات الاقتصادية في مساندة الرياضة المصرية وتعزيز قدرتها على تنظيم البطولات الدولية. كما تقدم اللواء حازم حسني بالشكر لشركة &e لرعايتها للبطولة.

وفي ظل هذه الأجواء، تبعث القاهرة برسالة جديدة إلى العالم مفادها أن مصر قادرة دائماً على الجمع بين التنظيم الاحترافي والمنافسة العالمية، وأن ميادينها الرياضية أصبحت منصة تستقبل أبطال العالم بثقة واستقرار.