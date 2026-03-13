طائرات إسرائيلية تدمر مبنى في قضاء صور جنوبي لبنان

دمرت طائرات حربية إسرائيلية، الجمعة، بغارتين مبنى في بلدة العباسية بقضاء مدينة صور جنوبي لبنان، بعد إنذار مسبق بإخلائه، دون تسجيل إصابات.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارتين على المبنى الذي أنذره الجيش بالإخلاء، وسوّاه بالأرض.

وفي وقت سابق، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مبنى في العباسية بالإخلاء الفوري مرفقا ذلك بخريطة تحدد المبنى المستهدف باللون الأحمر.

وادعى جيش الاحتلال أن هذا الإخلاء يأتي تمهيدا لمهاجمة "بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".

يأتي ذلك ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الجاري، حيث خلف حتى مساء الخميس نحو 687 قتيلا و1774 مصابا، وحوالي 822 ألف نازح، وفق معطيات رسمية.

وفي ذلك اليوم بدأ "حزب الله" مهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024، واغتيالها المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران.

وفي اليوم ذاته، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد.

كما بدأت في 3 مارس توغلا بريا محدودا في الجنوب، عقب بدء هجوم مشترك مع الولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير الماضي.