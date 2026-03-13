وزير الحرب الأمريكي: سنمنح إيران خيار الاستسلام عبر المفاوضات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توعدت الولايات المتحدة بتصعيد عملياتها العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن الضربات ستتواصل بوتيرة متزايدة.

وقال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، في كلمة، إن العمليات العسكرية الجارية ستشهد، اليوم الجمعة: "أكبر عدد من الضربات على إيران منذ بدء الحرب"، مؤكدا أن واشنطن تعمل على تدمير منظومة الصناعات الدفاعية الإيرانية بالكامل، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشار إلى أن بلاده ستمنح "إيران خيار الاستسلام عبر المفاوضات"، كما أكد أن الولايات المتحدة "لا تستهدف المدنيين أما إيران فتستهدف المدنيين"، وفق قوله.

وأضاف أن القوات الأمريكية تسعى إلى استهداف الصواريخ الإيرانية ومنصات إطلاقها ومصانعها وخطوط إنتاجها، مشيرا إلى أن "جميع شركات الدفاع الإيرانية سيتم تدميرها قريبا".

وأكد الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع حلفائها الإسرائيليين، استهدفت نحو 15 ألف هدف داخل إيران منذ بدء العمليات.

كما أعلن هيجسيث أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: "مصاب ومن المرجح أن يكون مصابا بتشوهات".

كما أشار إلى أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربات كبيرة، قائلا إن إيران "لم يعد لديها عمليا بحرية أو دفاع جوي فعال"، وإن عدد الصواريخ والطائرات المسيرة لديها "تقلص بشكل كبير".

واتهم المسئول الأمريكي طهران بمحاولة إغلاق مضيق هرمز، معتبرا أن هذه الخطوة "تعكس حالة اليأس التي يعيشها النظام الإيراني".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تمضي في عملياتها العسكرية "بحزم شديد"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يمسك بزمام الأمور" في إدارة الحرب.

وأكد وزير الحرب الأمريكي أن "الشيء الوحيد الذي يمنع الحركة عبر مضِيق هرمز هو الهجمات الإيرانية"، وفق قوله.