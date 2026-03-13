وزيرة الخارجية البريطانية: روسيا وإيران تحاولان اختطاف الاقتصاد العالمي

اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر روسيا وإيران بمحاولة "اختطاف الاقتصاد العالمي"، في الوقت الذي واصلت فيه طهران إغلاق طريق رئيسي لشحن النفط.

وتعهد المرشد الأعلى الجديد لإيران بالاستمرار في مهاجمة السفن في مضيق هرمز، ردا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية المستمرة على بلاده، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وأدى الحصار إلى ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 100 دولار للبرميل، ما يهدد بارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم.

وفي حديثها لوكالة برس أسوشيشن للأنباء، خلال زيارة إلى السعودية، ربطت وزيرة الخارجية البريطانية التهديد من إيران بالتهديد من روسيا وهي حليف رئيسي لطهران.

وأضافت: "لقد رأينا هذه الروابط بين روسيا وإيران على مدى فترة طويلة من الزمن".

وأكدت إيفيت كوبر خلال لقائها في العاصمة الرياض مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، مساء أمس الخميس، تضامن بلادها مع الدول المتضررة من الاعتداءات "الغاشمة" التي تشنها إيران.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التقى في ديوان الوزارة بالرياض مساء الخميس، مع وزيرة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الإستراتيجية ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبحث التطورات الإقليمية، والجهود المشتركة حيالها".

وخلال اللقاء، بحسب "واس"، أعربت وزيرة خارجية بريطانيا عن إدانة بلادها للاعتداءات الغاشمة التي تشنها إيران على المملكة وعدد من دول المنطقة، مؤكدة تضامن بلادها مع الدول المتضررة، وضرورة تضافر كل الجهود لدفع المنطقة تجاه الاستقرار والسلام.

ووصلت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إلى المملكة العربية السعودية أمس الخميس، لإبداء التضامن مع حلفاء المملكة المتحدة في الخليج فيما تواصل إيران إطلاق الصواريخ والمسيرات على جيرانها.

وتعد زيارة كوبر هي الأولى من نوعها للمنطقة من جانب وزير بريطاني منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وجاء وصولها إلى الرياض بعد ساعات من إعلان السعودية أنها أسقطت مسيرة تستهدف الحي الدبلوماسي في العاصمة ومسيرة أخرى كانت متجهة صوب حقل نفط في شرق البلاد.