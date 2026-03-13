موسكو تعرب عن رضاها بعد تخفيف العقوبات الأمريكية على النفط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت موسكو عن رضاها عقب التخفيف المؤقت للعقوبات الأمريكية على النفط الروسي.

وقال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميتريف، عبر تطبيق تليجرام، اليوم الجمعة: "تقر الولايات المتحدة بفاعلية بما هو واضح: بدون النفط الروسي لا يمكن أن يظل سوق الطاقة العالمي مستقرا".

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تفويضا ثانيا لشراء شحنات النفط من روسيا، المحمولة بالفعل على ناقلات في البحر.

ويتوسع بذلك نطاق الإعفاء المؤقت من العقوبات المفروضة على شراء النفط الروسي الذي كان واشنطن منحته للهند فقط الأسبوع الماضي، في إطار جهود تخفيف الضغوط على أسعار الطاقة مع استمرار الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يستمر الإعفاء المؤقت من العقوبات الأمريكية حتى 11 أبريل.

وذكر دميترييف الذي أجرى محادثات اقتصادية في الولايات المتحدة مؤخرا، أن نحو مئة مليون برميل من النفط الروسي في الطريق لمقاصدها حاليا.

وعلى خلفية تفاقم أزمة الطاقة، كتب المبعوث الروسي أنه يبدو أنه لا مفر من تخفيف القيود أكثر على ناقلات الطاقة الروسية "رغم مقاومة بعض بيروقراطية بروكسل".

ويعادل مئة مليون برميل من النفط الخام تقريبا الاستهلاك العالمي في يوم.