المستشار الألماني يستبعد حاليا نشر قوات لحماية الملاحة في مضيق هرمز

يرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه لا يوجد حاليا ما يستدعي نشر قوة عسكرية دولية لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز.

وانتقد ميرتس خلال زيارته للنرويج اليوم الجمعة، عدم وجود استراتيجية واضحة حتى الآن لكيفية إنهاء الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وقال ردا على سؤال بشأن موقفه من مثل هذه المهمة وإمكانية مشاركة ألمانية فيها: "الأسئلة لم يتم الإجابة عنها فعليا. ومن وجهة نظري لا يوجد في الوقت الحالي ما يدعو إلى التفكير في تأمين عسكري لطرق الملاحة".

وأضاف ميرتس: "أود أن أقول مرة أخرى بوضوح شديد: ألمانيا ليست جزءا من هذه الحرب ولا نريد أن نصبح جزءا منها... وبناء على ذلك فإن جميع جهودنا تركز على إنهاء الحرب. وهذا بالضبط ما نناقشه مع كل من الحكومة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية".

ومن جانبه قال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره، إنه لا توجد خطط لتنفيذ تدخل عسكري.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اقترح فكرة إطلاق عملية دولية في المضيق، وقال بعد اجتماع عبر الاتصال المرئي لقادة دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بأن المجموعة تعتزم إعداد مهمة من هذا النوع لمرافقة ناقلات النفط وسفن الشحن بواسطة سفن حربية.

وأضاف: "الشروط اللازمة لذلك غير متوفرة حاليا. إن المضيق ساحة حرب، لكن يجب تنظيم هذه المهمة، وهذا ما اقترحناه".