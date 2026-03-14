باكستان تتهم أفغانستان بتجاوز الخط الأحمر بإطلاق طائرات على أهداف مدنية بالبلاد

قال الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، اليوم السبت، إن حركة طالبان الأفغانية "تجاوزت الخط الأحمر" بإطلاقها ما وصفها الجيش بأنها "طائرات بدون طيار درونز" بدائية" ضد أهداف مدنية في باكستان.

وأفاد الجيش الباكستاني باعتراض هذه الطائرات ليلة الجمعة، مشيرا إلى أنها لم تصل إلى أهدافها، بما في ذلك مقره الرئيسي في راولبندي، قرب العاصمة إسلام آباد، بحسب وكالة رويترز" للأنباء.

ويقول خبراء، إن سلطات طالبان لا تملك قوة جوية عاملة بكامل طاقتها، لكنها تستخدم طائرات درونز محلية الصنع، بشكل رئيسي، ضد أهداف في المناطق الحدودية لباكستان.

وأعلن الجيش الباكستاني، أن حطام الطائرات المسيّرة التي أُسقطت الجمعة تسبب في إصابة طفلين في كويتا، بجنوب غرب البلاد، فضلا عن جرح مدني واحد في كل من كوهات، جنوب بيشاور في شمال غرب البلاد، وراولبندي.

وقالت مصادر أمنية، إنه تم إغلاق المجال الجوي حول العاصمة، مؤقتا، كإجراء احترازي عند رصد الطائرات المسيّرة.

وأوضح الجيش، أن "حركة طالبان الأفغانية أطلقت عددا قليلا من الطائرات الدرونز البدائية لمضايقة الشعب الباكستاني الشجاع، ولم تصل هذه الطائرات إلى أهدافها المقصودة".

وجاء هذا الحادث عقب هجمات شنتها باكستان، ليل الخميس - الجمعة، أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين في العاصمة الأفغانية كابول، ووفاة اثنين آخرين في مناطق حدودية، فيما تعهدت سلطات طالبان بالرد، بما في ذلك على إسلام آباد.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أفاد مكتب زرداري، بأنه "يدين بشدة الهجمات بالطائرات المسيّرة على المناطق المدنية الباكستانية"، قائلا إن طالبان الأفغانية "تجاوزت الخطوط الحمراء".

وأضاف: "لن تتسامح باكستان مع استهداف مدنييها. يجب ألا تُستخدم الأراضي الأفغانية في أعمال إرهابية ضد جيرانها،. ستدافع باكستان عن شعبها".

وكانت إسلام آباد قد شنت، الشهر الماضي، عملية عسكرية على أفغانستان استهدفت من وصفتهم بالمتطرفين الإسلاميين، عقب هجمات في باكستان.

ونفت حكومة طالبان أي تورط، أو استخدام للأراضي الأفغانية لأغراض مسلحة، بينما تصر باكستان على أنها لا تستهدف المدنيين.

وشهدت الحدود اشتباكات متكررة في الأسابيع الأخيرة، ما أعاق حركة التجارة، وأجبر السكان في المنطقة على مغادرة منازلهم.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، الجمعة، أن ما لا يقل عن 75 مدنيا لقوا حتفهم، وأصيب 193 آخرون في أفغانستان، جراء الاشتباكات التي اندلعت منذ 26 فبراير.