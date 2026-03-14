هجوم بمسيرة يشعل حريقًا ويعطل بعض عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي

قالت مصادر مطلعة إن بعض عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي الواقع خارج مضيق هرمز، توقفت بعد هجوم بمسيرة واندلاع حريق صباح اليوم السبت.

ولم ترد شركة بترول أبو ظبي الوطنية وميناء الفجيرة على الفور على طلبات بالتعقيب.

وتأتي الهجمات بعدما قصفت القوات الأمريكية جزيرة خرج الإيرانية الحيوية لصادرات النفط في البلاد. وقالت إيران ردا على ذلك إن أي قصف على البنية التحتية للنفط والطاقة سوف يؤدي إلى هجمات على منشآت الطاقة المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة.

ومنذ 28 فبراير الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، التي تردّ بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول خليجية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.