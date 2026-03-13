ترامب لقادة مجموعة السبع: إيران على وشك الاستسلام

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الجمعة، عن 3 مسئولين مطلعين من مجموعة السبع قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخبر قادة مجموعة السبع، خلال اجتماع افتراضي عقد يوم الأربعا، بأن إيران "على وشك الاستسلام".

وبعد 24 ساعة، أصدر المرشد الأعلى الإيراني، مجبتى خامنئي، أول تصريحات علنية له، متعهدًا بمواصلة القتال.

وأشار "أكسيوس" إلى أن ترامب واثق من مخرجات الحرب سرًا كما هو في العلن. لكن تقييمه يصطدم مع واقع أكثر تعقيدًا ميدانيًا.

وأوضح "أكسيوس" أن النظام الإيراني لم يبد أي مؤشرات على استسلام أو انهيار وشيك – وفي اليوم الرابع عشر من الحرب يسعى إلى كسب مزيد من أوراق الضغط عبر خنق (إغلاق أو تعطيل) مضيق هرمز.

وتباهى ترامب، بحسب الموقع الأمريكي، بشأن نتائج عملية "الغضب الملحمي"، خلال المكالمة التي أجراها مع قادة مجموعة السبع صباح يوم الأربعاء، قائلا: "تخلصت من سرطان كان يهددنا جميعا".

وفي حين زعم أن إيران توشك على الاستسلام، أشار أيضًا إلى أن لم يبق مسئولًا على قيد الحياة في طهران يتمتع بسلطة اتخاذ هذا القرار.

وبحسب المسئولين المطلعين، قال ترامب: "لا أحد يعلم من هو الزعيم، لذا لا يوجد أحد يمكنه إعلان الاستسلام".

وسخر ترامب من المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، بوصفه "شخص ضعيف"، حيث قال لـ"أكسيوس" في وقت سابق إن نجل المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي سيكون "غير مقبول" بالنسبة للولايات المتحدة.

وتأتي المكالمة التي أجراها ترامب مع قادة مجموعة السبع وسط حالة قلق بالغ بين هؤلاء القادة بشأن التداعيات الاقتصادية المتنامية للحرب.

وقال مسئولان مطلعان لـ"أكسيوس" إن هؤلاء القادة حثوا جميعًا ترامب على إنهاء الحرب بسرعة، مشددين على ضرورة تأمين مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.

ووفقًا لمصدر مطلع على المكالمة، قال ترامب إن وضع مضيق هرمز يتحسن، وإنه ينبغي للسفن التجارية استئناف عملياتها في المنطقة. لكن في تلك الليلة، اشتعل النيران في ناقلتين نفطيتين على الأقل قبالة سواحل العراق.



وقالت مصادر إن ترامب كان "غامض وغير حاسم" بشأن أهدافه والجدول الزمني لإنهاء الحرب. وخرج بعض المشاركين في المكالمة بانطباع أنه يسعى إلى تهدئة الصراع وإنهائه تدريجيًا، بينما شعر آخرون بالعكس تمامًا.

وقال ترامب إن المسألة الأساسية التي يعمل عليها هي الوقت. وفي حين لم يقدم موعدًا نهائيًا، قال: "نحتاج إتمام المهمة" لتجنب حربًا أخرى مع إيران في غضون خمسة أعوام.

وبحسب مصادر، حث المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ترامب، خلال المكالمة الافتراضية، على عدم السماح لموسكو باستغلال الحرب أو الحصول على تخفيف للعقوبات.

وبعد ذلك بساعات، التقى كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع مستشاري ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في فلوريدا؛ لمناقشة أزمة الطاقة العالمية.

ويوم الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الروسي لمدة شهر، بالرغم من اعتراض ثلاث قوى أوروبية.

وينطبق هذا الإعفاء فقط على شحنات النفط التي كانت بالفعل في طريقها إلى وجهتها، ويشترط ألا يكون لها أي ارتباط بإيران، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، خلال بيان، إن هذا الإجراء "لن يقدم منفعة مالية كبيرة للحكومة الروسية".

وقال مسئولان مطلعان إن ترامب سخر من رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بسبب رفضه في البداية السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية في الضربات على إيران.

وبعدما بدأت إيران شن ضربات على دول الخليج، تراجع ستارمر عن موقفه، وسمح بالوصول إلى القواعد لتنفيذ ضربات "دفاعية" على المواقع الصاروخية الإيرانية.

وقال ترامب لستارمر، أمام قادة مجموعة السبع، إنه لم يعد يحتاج إلى مساعدته، مضيفا: "كان ينبغي أن تعرض ذلك قبل اندلاع الحرب — الآن فات الأوان".