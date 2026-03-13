القيادة المركزية الأمريكية: تأكدنا من وفاة جميع أفراد طاقم الطائرة التي سقطت في العراق

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، بتأكيد مقتل جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود الأمريكية KC-135 التي سقطت في العراق



وقالت القيادة المركزية في بيان: «تم الآن تأكيد وفاة جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود الأمريكية طراز KC-135، والتي تحطمت في غرب العراق. فُقدت الطائرة أثناء تحليقها فوق مجال جوي صديق في 12 مارس، وذلك خلال تنفيذ عملية الغضب الملحمي».

وأضافت: «لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق؛ غير أن سقوط الطائرة لم يكن ناجماً عن نيران معادية أو نيران صديقة».

وتابعت: «يجري حاليًّا حجب هويات أفراد الخدمة العسكرية المتوفين لحين انقضاء 24 ساعة على إبلاغ ذويهم».

تأكيد وفاة جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود الأمريكية KC-135 التي سقطت في العراق



تامبا، فلوريدا – تم الآن تأكيد وفاة جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود الأمريكية طراز KC-135، والتي تحطمت في غرب العراق. فُقدت الطائرة أثناء تحليقها فوق مجال جوي… — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) March 13, 2026



وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز "كاي سي-135" في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

ودخلت طائرات "كاي سي-135" في الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي.