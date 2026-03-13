الخارجية الروسية تستدعي سفيري بريطانيا وفرنسا على خلفية هجوم أوكراني

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفيري المملكة المتحدة وفرنسا لتوجيه "احتجاج قوي" بعد هجوم أوكراني على مدينة بريانسك، تقول موسكو إنه ما كان ليحدث بدون مساعدة من البلدين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نُشر اليوم الجمعة: "من الواضح أن الهجوم الصاروخي على بريانسك لم يكن ليحدث لولا مشاركة الخبراء البريطانيين والفرنسيين"، مضيفة أن البلدين قد قدما أيضا معلومات استخباراتية لـ "نظام النازيين الجدد في كييف".

وأعلنت روسيا مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين في الهجوم الأوكراني يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت كييف، إن الهجوم استهدف مصنع مكونات أساسية للأسلحة الروسية.

وأعلنت هيئة الأركان العامة في كييف أنه قد تم استخدام صواريخ كروز من طراز "ستورم شادو" البريطانية. ولاحقا اتهمت موسكو لندن بالمشاركة في العملية.

وفي استدعائها للسفرين، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى كونسورتيوم (إم بي دي أيه)، مقره في فرنسا، باعتباره مصنع صواريخ كروز.

وأوضح البيان الصحفي للوزارة، أنه في حال وقوع حوادث أخرى من هذا النوع، ستتحمل لندن وباريس مسئولية تصعيد الصراع.

وطالبت الوزارة أيضا كلا البلدين بإدانة الهجوم الأوكراني، في بيان علني، باعتباره عملا إرهابيا.