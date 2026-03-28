الزمالك ينعي وفاة شقيق فاروق جعفر

نعى نادي الزمالك، شقيق فاروق جعفر نجم فريق الكرة الأسبق، وعم سيف جعفر، لاعب الفريق الحالي، والذي وافته المنية اليوم.

ونشر الزمالك بيانا رسمياً قال فيه: "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي، بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى الكابتن فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق، وسيف جعفر لاعب فريق الكرة بالنادي في وفاق شقيق الأول، وعم الثاني، الذي توفي اليوم الجمعة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".