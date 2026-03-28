إصابة حرجة لفلسطيني برصاص جيش الاحتلال جنوبي الضفة

رام الله - الأناضول
نشر في: الجمعة 27 مارس 2026 - 11:32 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مارس 2026 - 11:32 م

تعرض شاب فلسطيني، مساء الجمعة، لإصابة حرجة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الدهيشة للاجئين جنوب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر بيان، إن طواقمها في بيت لحم نقلت إلى المستشفى "إصابة لشاب (20 عاما) برصاص حي في الصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة".

ووصفت الجمعية حالة المصاب بأنها "خطرة جدا، وتجرى له محاولات لإنعاش القلب والرئتين".

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة الشاب برصاصة في البطن أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه المخيم.

ووصفت الوزارة وضع الشاب بـ"الحرج"، مشيرة إلى إدخاله غرفة العمليات في مستشفى بيت جالا الحكومي ببيت لحم.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر 2023 تشهد الضفة الغربية تصعيدًا للجيش الإسرائيلي والمستوطنين يشمل الاعتداءات بالقتل والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفر هذا التصعيد عن استشهاد ألف و137 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال حوالي 22 ألفًا، وسط تحذيرات دولية من إمكانية إعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية.

 


