هولندا تهزم النرويج بثنائية ودية

حول منتخب هولندا تأخره بهدف أمام نظيره النرويجي إلى الفوز 2 / 1 مساء اليوم الجمعة، في تجربة ودية استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، والتي تقام الصيف المُقبل.

وتقدم أندرياس شيلدروب للنرويج في الدقيقة 24، بالمباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف، ثم تعادل قائد ليفربول فيرجل فان دايك في الدقيقة 35 من ضربة رأس بعد عرضية تيون كووبمينيرز عبر ضربة ركنية.

وأضاف لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي تيجاني رايندرز الهدف الثاني لهولندا في الدقيقة 51، من صناعة زميله دينزل دومفريس لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

ويلعب منتخب هولندا في المجموعة السادسة بكأس العالم رفقة اليابان وتونس، وأحد المتأهلين عن دور الملحق.

أما المنتخب النرويجي فيشارك فرنسا والسنغال المجموعة التاسعة، بجانب أحد المتأهلين عن الملحق.