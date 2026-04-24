إيلون ماسك: تسلا بدأت إنتاج سيارة أجرة ذاتية القيادة بمقعدين

أعلن إيلون ماسك رئيس شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية اليوم الجمعة، أن الشركة بدأت في إنتاج سيارة أجرة ذاتية القيادة بمقعدين.

وتم تصميم السيارة دون عجلة قيادة أو دواسات. ونشر ماسك مقطعا مصورا قصيرا عبر منصته "إكس" يظهر السيارة ذاتية القيادة في خط الإنتاج.

وتركز تسلا بصورة متزايدة على الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة وتتوقع أن يحوز نظامها المتقدم للقيادة الذاتية الموافقة في الاتحاد الأوروبي في الشهور المقبلة.

ويأتي هذا بينما تتعرض شحنات الشركة من السيارات لضغوط على مستوى العالم، ويرجع ذلك جزئيا إلى الرسوم الضريبية التي فرضتها الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.