سكان في مالي يشيرون إلى انفجارات وإطلاق نار في العاصمة ومدن أخرى

أعلن جيش مالي، في بيان، أن "جماعات إرهابية مسلحة مجهولة استهدفت مواقع وثكنات عسكرية معينة في العاصمة".

وذكر الجيش، في بيان آخر في وقت لاحق، إن الوضع تحت السيطرة.

وتجتاح مالي، حركات تمرد تخوضها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بالإضافة إلى تمرد انفصالي في الشمال.

وسمع أحد صحفيي "أسوشيتد برس" في باماكو، دوي إطلاق أسلحة ثقيلة وبنادق آلية، قادم من اتجاه مطار موديبو كيتا الدولي، الذي يقع على بعد نحو 15 كيلومترا من وسط المدينة، وشاهد مروحية تقوم بدورية فوق الضواحي القريبة.

ويقع المطار، قرب قاعدة جوية يستخدمها سلاح الجو المالي.

وأفاد أحد السكان القاطنين قرب المطار، بسماع إطلاق نار وتحليق ثلاث مروحيات.

وأبلغ سكان في مدن أخرى في مالي، بسماع دوي إطلاق نار وانفجارات صباح اليوم السبت ، مما يشير إلى هجوم منسق محتمل من قبل جماعات مسلحة.

وقال أحد سكان كاتي، وهي بلدة تقع قرب باماكو وتضم القاعدة العسكرية الرئيسية في مالي، إنه استيقظ في وقت مبكر من الصباح على أصوات إطلاق نار وانفجارات، ويقيم الجنرال آسيمي جويتا، رئيس المجلس العسكري في مالي، في كاتي.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قوافل لمسلحين على متن شاحنات ودراجات نارية تتحرك عبر شوارع البلدة الخالية، بينما كان السكان يراقبون بخوف.

كما أظهرت مقاطع أخرى في مدينتي كيدال وجاو في شمال البلاد، تبادلا لإطلاق النار في الشوارع وجثثا ملقاة على الأرض.

وقال أحد سكان مدينة جاو، إن إطلاق النار والانفجارات بدأت في الساعات الأولى من صباح السبت، وكان لا يزال من الممكن سماعها حتى وقت متأخر من الصباح.

وقال عمدة سابق لمدينة كيدال بشمال شرق البلاد لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن مسلحين دخلوا المدينة، وسيطروا على بعض الأحياء؛ مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار مع الجيش. وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف على سلامته.

وتخوض حركة أزواد الانفصالية، قتالا على مدار سنوات سعيا لإقامة دولة أزواد في شمال مالي.

وقامت الحركة، بإخراج قوات الأمن من المنطقة قبل اتفاق سلام أبرم في 2015 والذي انهار ومهد الطريق أمام بعض المتمردين السابقين للاندماج في جيش مالي.

وقال محمد المولود رمضان، وهو ناطق باسم جبهة تحرير أزواد، في منشور عبر فيسبوك، إن قواته سيطرت على العديد من مناطق كيدال وجاو التي تقع في شمال شرق البلاد أيضا، ولم يتسن لوكالة "أسوشيتد برس" التحقق بشكل مستقل من مزاعمه.

وأصدرت السفارة الألمانية في باماكو، بيانا موجها للمواطنين الألمان بالبلاد قالت فيه إن الوضع غير واضح، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضافت أن المطار أغلق ونصحت المواطنين بالتوجه لأماكن آمنة وتجنب منطقة المدينة.

وأصدرت السفارة الأمريكية في باماكو، بيانا لرعاياها قائلة: "ثمة تقارير عن وقوع انفجارات وإطلاق أعيرة نارية قرب كاتي ومطار موديبو كيتا الدولي في باماكو"، ونصحتهم "بتجنب التوجه لتلك المناطق حتى إشعار آخر".