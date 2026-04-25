قررت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت، تمديد فترة التصويت في الانتخابات المحلية بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لمدة ساعة واحدة، بحيث ينتهي الاقتراع الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (15.00 تغ).

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن قرار التمديد جاء بهدف تمكين المواطنين من الاقتراع.

وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع بمدينة دير البلح 13.8 بالمئة، وفق لجنة الانتخابات المركزية.

وصباح السبت، فتحت 491 مركز اقتراع تضم 1922 محطة انتخابية أبوابها في تمام السابعة بالتوقيت المحلي، لاستقبال نحو مليون و30 ألف ناخب، لاختيار ممثليهم في 183 هيئة محلية، منها 90 مجلسا بلديا، بينها بلدية دير البلح، تتنافس فيها 321 قائمة تضم 3773 مرشحا، إضافة إلى 93 مجلسا قرويا يتنافس على مقاعدها 1358 مرشحا.

وفي سابقة منذ 22 عاما، تُجرى عملية الاقتراع في مدينة دير البلح، حيث يتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم لكونها من أقل مدن قطاع غزة تضررا نسبيا، في أعقاب حرب الإبادة الإسرائيلية.

وجرى التوصل لاتفاق وقف نار بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.