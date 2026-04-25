إيران تعلن اعتقال 239 شخصا في عمليات أمنية غربي البلاد

أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال 84 شخصا في محافظة كردستان و155 شخصا في كرمانشاه غربي البلاد، خلال عمليات قالت إنها استهدفت خلايا مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وبحسب ما نقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية عن بيان صادر عن جهاز استخبارات الحرس الثوري، السبت، نفذت السلطات عمليات ضد خلايا مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل كانت تستعد لشن هجمات عسكرية من غربي البلاد.

وأفادت وكالة "مهر" أنه خلال العمليات، قُبض على 84 شخصا في محافظة كردستان، بينهم 11 مسلحا ينتمون إلى "جماعات انفصالية"، كما قُتل أحد المسلحين.

وذكرت أنه في عمليات محافظة كرمانشاه، اعتُقل 155 شخصا من "خلايا معادية"، من بينهم 4 جواسيس تابعين لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد).

وأسفرت العمليات عن ضبط 8 قاذفات صواريخ، وأكثر من ألفي ذخيرة صاروخية، و90 صاعق قنابل، و18 قنبلة يدوية، و5 قذائف هاون، و1253 طلقة ذخيرة متنوعة، و6 قنابل بنادق، إضافة إلى أجهزة اتصال لاسلكية.

وفي سياق مشابه، نفذت السلطات عمليات أيضا ضد مجموعات تنشط في تجارة الأسلحة غير القانونية في المنطقة، واعتقت 144 شخصا وصادرت عددا كبيرا من الأسلحة.