واصل الأطباء والعاملون في القطاع الصحي في مدينة أرضروم شرقي تركيا مسيراتهم الصامتة للأسبوع الـ128، احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وتجمع العاملون في القطاع الصحي، وبينهم أطباء وطلاب كلية الطب، السبت، أمام مسجد "لالا مصطفى باشا" بالمدينة، ثم ساروا حاملين الأعلام التركية والفلسطينية، إضافة إلى لافتات وشعارات، باتجاه المدرسة الياقوتية.

وفي بيان باسم المحتجين، قال أحمد طلحة ير، وهو طالب في كلية الطب بجامعة أتاتورك، إن فريق المسيرة الصامتة في أرضروم يجتمع منذ أسابيع وأشهر في الساحة نفسها وبالإصرار ذاته.

وأضاف ير: "لا يكفي أن نرى الظلم، ولا يكفي أن نتحدث عنه. يجب أن نشعر به في قلوبنا، وننشغل به ونتحرك ضده".

وأشار إلى أنهم لا يواجهون اليوم قوة احتلال إسرائيلي فقط، بل نظاما عالميا يتخفى بقناع الحضارة ويتحدث عن حقوق الإنسان، لكنه يصمت عندما تُسفك دماء المظلومين.

وانتهت الفعالية بدعاء جماعي، ثم تفرق المشاركون.

جدير بالذكر أن إسرائيل ما زالت ترتكب خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، عقب حرب إبادة جماعية خلَّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.