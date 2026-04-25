يديعوت أحرونوت: رصد صواريخ بالجليل الأعلى أطلقت من لبنان

تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، السبت، عن رصد عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات مرغاليوت ومنارة ومسغاف عام بالجليل الأعلى، تحذيرا من إطلاق صواريخ وقذائف من لبنان.

وادعت أنه جرى عقب ذلك "اعتراض عدة صواريخ في المنطقة أُطلقت من لبنان".

وزعمت أن أحد الصواريخ "انفجر في منطقة مفتوحة"، وسط تعتيم إسرائيلي عام على نتائج الهجمات، كما لم يتسنى التأكد من ذلك عبرمصادر مستقلة.​​​​​​​

وفي السياق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، اعتراضه طائرة مسيرة في جنوب لبنان قبل دخولها أراضي البلاد.

وقال الجيش في بيان: "نجح سلاح الجو في اعتراض هدف جوي مشبوه تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان".

وأضاف أن "الهدف لم يدخل إلى الأراضي الإسرائيلية"، و"لم يتم تفعيل صفارات الإنذار".

وتأتي هذه التطورات رغم استمرار هدنة لوقف النار في لبنان أعلنها أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 17 أبريل الجاري، بين إسرائيل و"حزب الله" لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، قبل أن يعلن في 23 من الشهر ذاته، تمديدها لثلاثة أسابيع إضافية.

ومنذ ذلك التاريخ، تواصل إسرائيل خرق الهدنة، ما أسفر عن قتلى وجرحى ودمار واسع، فيما يرد "حزب الله" على التصعيد باستهداف مواقع لجنود إسرائيليين جنوبي لبنان ومستوطنات إسرائيلية.

وقبل الهدنة، شنت إسرائيل في 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان خلّف 2491 شهيدا و7 آلاف و719 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، كما توغلت في العدوان الحالي مسافة تبلغ نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.