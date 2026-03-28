الأمم المتحدة: اتصالات مكثفة لدفع الجهود الدبلوماسية واحتواء تداعيات التوتر بمضيق هرمز

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني، إضافة إلى سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ومسؤولين آخرين، وذلك في إطار تحركات مكثفة لدفع الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالتوترات الجارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاتصالات ركزت على سبل تعزيز دور الوسطاء، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في التعامل مع هذه الأزمة، والعمل على الحد من تداعياتها الإقليمية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تسعى إلى تنسيق الجهود الدولية بما يسهم في خفض التصعيد ومنع اتساع نطاق النزاع.

وأكد أن الأمين العام يعمل بالتوازي على تفعيل أدوات الأمم المتحدة الإنسانية، حيث جرى تشكيل مجموعة عمل داخل المنظمة برئاسة المدير العام للبرنامج المعني، بهدف تطوير آليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية التي قد تنشأ نتيجة التوترات في منطقة مضيق هرمز.

وأشار إلى أن هذه المجموعة ستعمل على تقييم الأوضاع بشكل مستمر، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية المحتملة، بما يضمن توفير الدعم اللازم للمتضررين، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات التصعيد في المنطقة.



وسبق أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، عن تشكيل فريق عمل خاص ينصب تركيزه على وضع واقتراح آليات تقنية مصممة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المرتبطة بمضيق هرمز، وتسهيل تجارة الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها.