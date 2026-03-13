من المقرر أن تتلقى ألمانيا مبلغا إضافيا قدره 4.6 مليار يورو "5.2 مليار دولار" من الاتحاد الأوروبي لتمويل استثمارات تشمل السيارات الكهربائية والتحول الاقتصادي، بعد أن أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر للدفعة المالية اليوم الجمعة.

ويتم توفير هذه الأموال من صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من فيروس كورونا، الذي أُنشئ عام 2021 لمواجهة الأضرار الاقتصادية التي سببها الوباء.

ولكي تتلقى الدول الأعضاء الأموال، يجب عليها تقديم خطط وطنية تحدد مشاريع استثمارية وإصلاحات محددة.

وفي حالة ألمانيا، يُخصص التمويل لإجراءات مثل ترميم المباني بطريقة موفرة للطاقة، وتوفير إعانات مالية لشراء السيارات الكهربائية، وتوسيع البنية التحتية للشحن، ومشاريع أبحاث الهيدروجين.

وقبل أن يتم صرف الدفعة، يجب الحصول على موافقة لجنة الشئون الاقتصادية والمالية في مجلس الاتحاد الأوروبي.

ويحق لألمانيا الحصول على نحو 30 مليار يورو كمنح غير قابلة للاسترداد من صندوق التعافي.