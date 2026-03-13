إيه بي سي: إرسال 2200 من مشاة البحرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط مع تصاعد الحرب

قال مسؤولان أمريكيان لشبكة "إيه بي سي نيوز"، اليوم الجمعة، إنه تم إصدار أوامر لوحدة استكشافية من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) تضم نحو 2200 جندي، على متن ثلاث سفن برمائية تابعة للبحرية الأمريكية، بالتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران منذ صباح السبت الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى، بينهم مسؤولون عسكريون وأمنيون بارزون، وفق تقارير إعلامية.

وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفه بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وإلحاق أضرار بعدد من المنشآت.

واندلعت المواجهات رغم الحديث عن تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول، نقلًا عن الوسيط العماني.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يشكلان تهديدًا لإسرائيل، فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي ولا يستهدف إنتاج أسلحة نووية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الأمريكي مقتل جميع أفراد طاقم طائرة عسكرية أمريكية سقطت في غرب العراق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان نشر عبر منصة "إكس"، إنه تم تأكيد مقتل أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود من طراز "كيه سي-135"، والتي سقطت أثناء تحليقها فوق مجال جوي صديق في 12 مارس، خلال عملية عسكرية.

وأضافت القيادة أن التحقيقات جارية في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن سقوط الطائرة لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة.

وكانت طائرة التزود بالوقود قد تحطمت غرب العراق، أمس الخميس، في حادثة أشار الجيش الأمريكي إلى أنها شملت طائرة أخرى هبطت بسلام، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتضاف هذه الخسائر إلى مقتل سبعة جنود أمريكيين في إطار العمليات العسكرية المرتبطة بالتصعيد مع إيران منذ 28 فبراير الماضي.