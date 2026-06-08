أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3491 خرقا جويا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل الماضي.

جاء ذلك في تصريح لمرقص عقب اجتماع حكومي ترأسه رئيس الوزراء نواف سلام، وعرض خلاله وزير الدفاع ميشال منسى أمام الوزراء حصيلة الخروقات الإسرائيلية.

وقال مرقص إن منسى أفاد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3491 خرقا جويا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقات أخرى تمثلت في 407 عمليات تفجير و6 عمليات جرف و6 توغلات برية.

وأوضح أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 70 غارة جوية أمس الأحد، بالإضافة إلى 33 صاروخا أُطلقت في اليوم نفسه.

وأشار منسى إلى استشهاد 47 عسكريا وعنصرا أمنيا لبنانيا منذ 2 مارس، موزعين على النحو التالي: 29 من الجيش و3 من قوى الأمن الداخلي وواحد من الأمن العام و13 من أمن الدولة وواحد من شرطة مجلس النواب.

ومنذ 2 مارس، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، أسفر عن 3 آلاف و613 شهيدا و11 ألفا و72 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.

وحذر سلام، في مستهل الاجتماع، من تداعيات التصعيد الإيراني–الإسرائيلي وانعكاساته على لبنان، خصوصا ما يسببه من تفاقم في أزمة النزوح.

وردا على استهداف تل أبيب الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مساء الأحد، تبادلت إيران وإسرائيل جولة جديدة من الضربات، قبل أن تعلن طهران بعد ظهر الاثنين وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل "بعدما تم توجيه رد مؤلم إلى العدو"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

كما عرض سلام الاتصالات السياسية التي يجريها لبنان لمتابعة التطورات، فيما استعرض الوزراء حاجات وزاراتهم، لا سيما في الملفات الإغاثية والإيوائية.

وبرعاية أمريكية، استضافت واشنطن عدة جولات تفاوض بين بيروت وتل أبيب، لكنها لم تحقق حتى الآن أي اختراق ملموس ولم تنجح في تثبيت وقف إطلاق النار.

ولفت مرقص إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت أيضا مدنيين وعناصر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، إلى جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.