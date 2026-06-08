5 شهداء لبنانيين في غارات إسرائيلية على بلدتي زفتا والخرايب جنوبي البلاد

استشهد 5 لبنانيين، اليوم الاثنين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي زفتا بمحافظة النبطية، والخرايب بمحافظة الجنوب في لبنان.

ورغم هدنة هشة بدأت في 17 أبريل تواصل إسرائيل عدوانا على لبنان بدأته في 2 مارس، ما خلّف 3 آلاف و613 شهيدا و11 ألفا و72 جريحا، وأكثر من مليون نازح.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة زفتا فجر اليوم الاثنين.

وأوضحت أن إحدى الغارات استهدفت مركزا للإيواء في زفتا، فيما استهدفت البقية مواقع بينها محيط "حسينية النساء" ومحيط المدرسة الرسمية ووسط البلدة.

وأضافت أن الشهداء هم: آدم وهبي، ووالدته خديجة حمزة، ومحمد النعنوع، وحسين عقيل.

وفي محافظة النبطية أغار الطيران الإسرائيلي فجرا على بلدة عين قانا، وفي الصباح دمر منزلا في بلدة الشرقية، بالتزامن مع قصف مدفعي على مدينة النبطية، وفقا للوكالة.

كما ذكرت الوكالة ان مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على حي الشريقة في بلدة حبوش في محافظة النبطية، بالتزامن مع تعرض مدينتي النبطية والنبطية الفوقا وأطراف بلدة شوكين لقصف مدفعي إسرائيلي.

وفي محافظة النبطية، أيضا أغار الطيران الإسرائيلي فجرا على بلدة عين قانا، وفي الصباح دمر منزلا في بلدة الشرقية، بالتزامن مع قصف مدفعي على مدينة النبطية، وفقا للوكالة.

ولفتت الوكالة إلى أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة عربصاليم، وتعرضت بلدة كفرتبنيت لقصف مدفعي في النبطية.

وفي قضاء صيدا بمحافظة الجنوب، أفادت الوكالة اللبنانية بسقوط شهيد وعدة جرحى جراء غارة إسرائيلية على بلدة الخرايب.

وأفادت الوكالة بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة السكسكية بالقضاء نفسه.

وفي قضاء جزين بمحافظة الجنوب، أفادت الوكالة بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة جبل صافي، بينما شن الطيران ثلاث غارات على أطراف بلدة سجد، بعد قصف مدفعي استهدف البلدة.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية سبع قذائف على منطقة القطراني في قضاء جزين، مستهدفة منطقتي كوع الفيل وجسر جورة خضر، وفقا للوكالة.

وفي قضاء بنت جبيل، شنت إسرائيل غارات استهدفت بلدتي ياطر وصفد البطيخ، ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط بأسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه واديي السلوقي والحجير الممتدتين في محافظتي النبطية والجنوب.

كما شنت إسرائيل غارات على بلدات قلوية بقضاء بنت جبيل، دون الإشارة إلى نتائجها.

وفي قضاء صور، يعمل فريق تابع لمركز جمعية "الرسالة" - صريفا، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، على سحب جثث قتلى، لم تحدد عددهم، جراء غارة إسرائيلية على منطقة المرج في بلدة صريفا، ظهر اليوم الاثنين، وفق الوكالة.

إضافة إلى غارات على بلدة الزرارية وبرج الشمالي في صور، بالتزامن مع شن الطيران الحربي الإسرائيلية سلسلة غارات على قرى قضاء الزهراني والتي تشمل خربة دوير والخرايب وكوثرية الرز.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة السماعية بالتزامن مع غارة أخرى على حي مخيم البرج الشمالي (للاجئين الفلسطينيين) في صور، ما أدى إلى تدمير منزل، حيث هرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ مباشرة إلى مكان الغارة.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.