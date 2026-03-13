رويترز: إيران سمحت لناقلتي غاز بالمرور إلى الهند عبر مضيق هرمز

قال 4 مصادر مطلعة لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن ‌إيران سمحت لناقلتي غاز بترول مسال ترفعان العلم الهندي بالمرور ⁠عبر مضيق هرمز، في خطوة قد تسهم في تخفيف أزمة غاز الطهي في البلاد.

وفي سياق منفصل، أفاد ‌مصدران ⁠وبيانات من لويدز ليست إنتليجنس بأن من المتوقع وصول ⁠ناقلة تحمل نفطا خاما سعوديا إلى الهند غدا ⁠السبت، بعد مرورها عبر المضيق ⁠في أول مارس آذار تقريبا.

وأمس الخميس، قال الحرس الثوري الإيراني إنه يعتزم إبقاء مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط العالمية، مغلقا أمام حركة الملاحة.

وأفاد مركز قيادة قوات النخبة، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، بأنه يتبع تعليمات المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي.

وأضاف أن جميع الناقلات والسفن العاملة في مضيق هرمز يجب أن تلتزم بالتعليمات الإيرانية من أجل سلامتها.

وقال الحرس الثوري الإيراني أيضا إنه سيواصل هجماته "بكامل القوة" على الأهداف التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

كان المرشد الإيراني الجديد مجتبي خامنئي قد صرح بأنه يجب استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط.