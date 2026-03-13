نبيه بري يدعو لإلزام إسرائيل بوقف العدوان على لبنان وتطبيق اتفاق نوفمبر 2024

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خلال لقائه اليوم الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والوفد المرافق، لوجوب إلزام إسرائيل وقف عدوانها على لبنان وتطبيق اتفاق نوفمبر 2024.

من جهته دعا جوتيريش لوقف فوري لإطلاق النار.

وجدّد نبيه بري أمام جوتيريش "التأكيد على تمسك لبنان بالقرار الأممي 1701، والذي لا بديل عن قوات اليونيفيل لتطبيقه بمؤازرة الجيش اللبناني"، داعياً إلى "وجوب إلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتطبيق اتفاق نوفمبر 2024".

من جهته قال جوتيريش بعد اللقاء "إن رسالتي واضحة للغاية، علينا أن نضع حداً لهذه الحرب، ويجب أن يحصل وقف اطلاق نار فوري"، وقال إن دعوتي وندائي لكلا الطرفين هي: "دعونا نطبق وقف اطلاق نار فوري ونوقف هذا العذاب الكبير للشعب اللبناني".

وأضاف، "لنتأكد جميعنا أنه ضمن وقف إطلاق النار سيكون هنالك مفاوضات لضمان أن لبنان سيستعيد السيادة على أراضيه وأن يتم احترام سيادته وفي نفس الوقت أن تتمكن الدولة اللبنانية بكامل مكوناتها أن تكون دولة قوية وتتمكن من ممارسة السيطرة على كل البلد"

ويشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر الثاني من مارس الحالي سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان، وامتدّت إلى عدد من المناطق في جبل لبنان وشمال لبنان. ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة حتى الساعة.